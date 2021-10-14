وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره الروسي حول الملف النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب استئناف المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي، التي جرت اليوم بين مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري و مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا، وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يجري حوارا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الملف النووي.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي أن محادثات اليوم مع انريكي مورا كانت إيجابية وأعلن الطرفين عن استعدادهما لمواصلة ذلك الحوار.

وقال إن محادثاتنا الحالية مع إنريكي مورا تركز على إيجاد حلول عملية للمشاكل الحالية والمأزق في فيينا، والذي نشأ بسبب موقف واشنطن غير المنحاز ونهجها تجاه الرفع الكامل والفعال للعقوبات الأحادية وغير القانونية.

وأضاف أمير عبد اللهيان في نهاية محادثات اليوم اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بين مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية و انريكي مورا في بروكسل للأسبوعين المقبلين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ترحيبه بمحادثات اليوم عقب الاجتماع المفصل الأسبوع الماضي مع أمير عبد اللهيان في موسكو، أصدرت تعليماتي لزملائي في الوزارة الخارجية الروسية لإجراء مشاورات وثيقة مع نظرائهم في إيران حول القضايا المتعلقة بالتفاق النووي.

وأشاد وزير الخارجية الروسي بالموقف العقلاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها.

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