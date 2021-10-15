إيران تؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده تحدث بخصوص الأحداث المأساوية في لبنان، قائلا إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في لبنان، وتراقب عن كثب التطورات في هذا البلد".

وشدد أن "الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية بتلاحمهم ووحدتهم كعادتهم سوف يتغلبون بنجاح وبكل فخر على الفتن والمؤامرات التي أيادي الكيان الصهيوني خلفها والتي يخطط لها وينفذها عملاء هذا الكيان".

وأعرب عن أسفه العميق لإطلاق النار على اللبنانيين الأبرياء الذين كانوا يحتجون سلميا، مؤكدا: "من الضروري للحكومة والمسؤولين اللبنانيين تحديد واعتقال مرتكبي هذه الجرائم البشعة وإثارة الفتنة بين اللبنانيين".

وعبر المتحدث باسم الخارجية عن تعازيه للبنان حكومة وشعبا، ولا سيما أسر الضحايا، داعيا البارئ تعالى الصحة والشفاء العاجل للجرحى.

/انتهى/