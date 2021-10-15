وزارة الخارجية: إيران تلعب دورا رياديا في مكافحة الاتجار بالمخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخارجية الايرانية ردا على التهم التي اطلقها الرئيس الآذربايجاني اليوم ضد ايران وأرمينيا بتهريب المخدرات عبر الأراضي الآذربايجانية الى أوروبا، وصفت هذه الاتهامات بأنها تهم كاذبة وتأتي في إطار تأمين مصالح الكيان الصهيوني فقط.

وأكد المتحدث باسم السلك الدبلوماسي، الدور الريادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة تهريب المخدرات، مشددا أن ايران قدّمت آلاف الشهداء والجرحى خلال العقود الـ4 الماضية في مجال مكافحة المخدرات والمنظمات والمؤسسات الدولية على علم بذلك.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن اسفه أنه "رغم ان المسؤولين في آذربايجان يبعثون رسائل ايجابية لنا خلال اتصالاتهم الخاصة، لكنهم يتعمدون إثارة تصريحات اعلامية لا أساس لها من الصحة أمام الملأ، وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب".

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