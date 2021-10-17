عراقيون ينزلون الشارع احتجاجاً على نتائج الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خرجت تحركات شعبية في عدة مناطق في البصرة احتجاجاً على نتائج الانتخابات وما جرى خلالها، بالاضافة إلى قطع طريق الحسينية على طريق كركوك بغداد الدولي، حيث قام العديد من المحتجين باغلاق ساحة عدن في بغداد، كما قطع محتجون طريق بابل محمودية جنوب العاصمة العراقية.

واشارت التقارير إلى ان هذه الاعتراضات في الشارع العراقي يقودها تحالف الفتح وفصائل المقاومة احتجاجاً على نتائج الانتخابات الغير نزيهة، وشدد المعترضون على رفضهم الذهاب إلى الاقتتال الداخلي إفشالاً لما اُريد له ان يحصل من قبل اعداء العراق.

واكد المعترضون على غياب التطابق بين ارقام مفوضية الانتخابات وارقام ماكيناتهم ايماناً منهم بعدم صحة ونزاهة نتائج الانتخابات./انتهى/