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١٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ٦:١٧ م

عصائب اهل الحق :

يوجد مخطط لاستهداف الحشد الشعبي "دُبّرت بليل" قبل إجراء الانتخابات

يوجد مخطط لاستهداف الحشد الشعبي "دُبّرت بليل" قبل إجراء الانتخابات

صرح مسؤول المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في كربلاء "سالم العبادي"، الأحد، وجود مخطط كبير قبل إجراء الانتخابات لاستهداف منظومة الحشد الشعبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العبادي، قال" لوكالة المعلومة" ان “جملة من المؤشرات ظهرت قبل إجراء الانتخابات بهدف اضعاف الحشد الشعبي والغطاء السياسي له في البرلمان والمتمثل بكتلة الفتح”.

وأضاف ان “اولى المخططات كانت بعد انتهاء الانتخابات هو تمييع او حل الحشد الشعبي من خلال دمجه”.

واشار العبادي الى ان “مشروعا امريكيا خليجيا بالتعاون مع جهات من داخل البلد يهدف الى تعرية الحشد الشعبي سياسيا وتفتيته في المستقبل وعدم اخذ دوره الفاعل في قبة البرلمان وإنهاء ما يقوم به في مواجهة التنظيمات الارهابية”.

/انتهى/

رمز الخبر 1918979
https://ar.mehrnews.com/news/1918979/

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