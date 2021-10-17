باقري يصل موسكو لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنهُ عند وصول اللواء باقري إلى مطار موسكو الدولي، كان في إستقباله نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الجنرال "سرغئي ايستراکوف" ومبعوث الرئيس الروسي الخاص "الجنرال سيرزينوف" و جمع من القادة العسكريين الروس، بالإضافة إلى السفير الايراني في موسكو "كاظم جلالي".

ومن المُقرر أن يجري اللواء "باقري" خلال هذه الزيارة، محادثات على مدى 4 ايام متتالية مع كبار المسؤولين العسكريين الروس، بما يتعلق بتعزيز آليات وسُبُل توسيع العلاقات والتعاون الدفاعي والعسكري بين ايران وروسيا، ومكافة الارهاب والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة.

وجاءت هذه الزيارة، تلبيةً لدعوة وزير الدفاع الروسي "سرغئي شايغو"، بما يدلل على؛ مكانة إيران الهامة ودورها المفصلي في إحلال الإستقرار والأمن في المنطقة، كما يرى متابعون.

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