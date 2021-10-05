وزير الخارجية الايراني يتوجه الى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، توجه بعد ظهر اليوم الثلاثاء على رآس وفد عالي المستوي إلى موسكو. وتأتي زيارة أميرعبداللهيان بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقد اعلنت الخارجية الروسية في بيان صادر عنها امس الاثنين، ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان سيلتقي في موسكو، بنظيره الروسي سرغئي لافروف وان هذا اللقاء سيجري يوم الاربعاء القادم (6 اكتوبر)، ويأتي على امتداد المباحثات المنتظمة بين رئيسي الجهاز الدبلوماسي الايراني والروسي؛ والذي كان اخرها في 9 سبتمبر الماضي.

وبحسب الخارجية الروسية، سيبحث لافروف وامير عبداللهيان في الوضع الافغاني الراهن وسبل المشاركة في عملية اعادة اعمار هذا لبلد. ونوهت الخارجية الروسية في بيانها، بان مواقف موسكو وطهران قبال العديد من القضايا الدولية، قريبة من بعضها الاخر او مشتركة.

كما لفت البيان، بان وزيري الخارجية الايراني والروسي لديهما تركيز خاص على موضوع الاتفاق النووي./انتهى/