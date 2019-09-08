اللواء باقري سيزور الصين قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري سيتوجه الاربعاء القادم (11 ايلول/ سبتمبر) على رأس وفد عسكري رفيع المستوى الى جمهورية الصين الشعبية.

وسيلتقي باقري اثناء هذه الزيارة التي ستطال ثلاثة أيام بمسؤولين عسكريين وسياسيين صينيين، حيث سيبحث معهم أمور ذات اهتمام مشترك، ومن اهم اهداف هذه الزيارة هو رفع مستوى الدبلوماسية الدفاعية بين طهران وبكين.

ومن المقرر أن يلتقي باقري مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني الفريق أول "لي زوتشنغ"، اضافة الى غيره من المسؤولين رفعي المستوى من جمهورية الصين الشعبية./انتهى/