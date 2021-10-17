التجارة الايرانية مع دول الجوار تنمو بواقع 52 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، قال في تصريح له اليوم الاحد، ان حجم التبادل التجاري الخارجي الإيراني بلغ خلال الاشهر الستة الأولى للسنة الايرانية 79,104,579 طن، بقيمة 44,926,168,000 دولار، من ضمنها 47,222,768 طن بقيمة 22 مليارا و11 ألف دولار مع الدول الخمسة عشر الجارة لايران.

وتابع المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية ان حجم التبادل التجاري مع الدول الجارة يشكل 60 بالمئة من حيث الزنة و50 بالمئة من حيث القيمة من اجمالي حجم التبادل التجاري الخارجي، ويشير إلى زيادة بنسبة 37 بالمئة من حيث الزنة و52 بالمئة من حيث القيمة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي./انتهى/