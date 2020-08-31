التبادل التجاري للبلاد بلغ اكثر من 5 مليارات و37 میلیون دولار / تسجيل 103 حالة وفاة جديدة

التبادل التجاري للبلاد بلغ اكثر من 5 مليارات و 37 میلیون دولار خلال الشهر الماضي

اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية "روح الله لطيفي" بان حجم التبادل التجاري الخارجي للبلاد بلغ خلال الشهر الماضي ۵ مليارات و 37 میلیون دولار.

الاتحاد الأوروبي ملتزم بتنفيذ الاتفاق النووي مع ايران

صرّح "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الاوروبي ملتزم بتنفيذ الاتفاق النووي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

مراسم عاشوراء في بندر عباس (ايران) / صور

هذا التقرير المصور يوضّح كيف تمت اقامة مراسم عزاء ليلة عاشوراء ابي عبدالله الحسين (ع) في بندر عباس في ايران، مع المراعاة الكاملة للبروتوكولات الصحية.

تسجيل 21،462 حالة إصابة و 103 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن وصول عدد الوفيات جراء كورونا الى 21،462 شخصا، بعد تسجيل 103 حالة وفاة جديدة.