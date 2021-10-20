قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 13 مواطنًا من مناطق متفرقة، من بينهم أسير محرر من بلدة سكاكا قرب سلفيت والتي اعتقل منها 6 مواطنين من بينهم 5 من عائلة واحدة.

وداهمت قوات الاحتلال عدد كبير من منازل المواطنين في سكاكا، واعتقلت الأسير المحرر حسام حرب، ونجله زيد، وأيمن عدنان حرب، وعبد الغني حرب، إلى جانب المواطن زهير حسين.

وفي بلدة سلواد شرق رام الله، اعتقلت الاحتلال، 5 مواطنين آخرين، هم: مهند حامد، ومحمد حماد، وحمدي حماد، محمد بسيسو، وعماد نصار.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال نائل القاضي من بلدة بيت أمر التي شهدت اقتحام عدة منازل من بينها منزل المرشح عن قائمة “القدس موعدنا” فرحان علقم، فيما اعتقلت بلال الحروب من دير سامت.

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