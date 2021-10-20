اللواء باقري: اتفقنا على توسيع التعاون البحري المشترك مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء باقري صرح عقب لقائه الأدميرال فلاديمير كاساتونوف، أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بما في ذلك العمل المشترك واجراء البحوث الثنائية لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات جيدة.

اللواء باقري: تعاون مشترك وإتفاقات جديدة بين البلدين

و قال اللواء باقري للصحافيين عقب اللقاء : "جرى خلال اللقاء بحث التعاون البحري المُشترك بما في ذلك تواجد السفن الايرانية في المناورات والتدريبات البحرية في روسيا والمشاركة في السباقات العسكرية وتبادل الخبرات العملياتية، وكذلك العمل المشترك واجراء البحوث لتحسين المعدات البحرية والتواجد الروسي في المناورات والتدريبات البحرية في ايران والتي تجري على مدى عامين في منطقة "تشابهار" وتشارك فيها بوارج الجيش الروسي ايضا .

وتابع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اللقاء ، المشاركة في المسابقات العسكرية البحرية لكأس البحر والغطس في إيران التي شاركت فيها روسيا.

وأضاف اللواء باقري: "من ضمن الموضوعات التي طُرِحَت أيضاً هو اجتماع القادة البحريين للدول المطلة على بحر قزوين والتعاون من أجل تحقيق الأمن البحري المشترك لبحر قزوين، والذي يجب أن تقدمه هذه الدول بموجب اتفاق الدول الخمس المطلة على بحر قزوين" مؤكداً أنه تم التوصل إلى إتفاقات جديدة.

كاساتونوف: وجود السفن الإيرانية في المياه الروسية زين العرض البحري

وعبّر قائد أسطول بحر الشمال الأدميرال "فلاديمير كاساتونوف" عن إرتياحه لتواجد السفن الإيرانية في العرض البحري للقوات البحرية الروسية هذا العام بقوله: "وجود السفن الإيرانية في المياه الروسية زين هذا العرض البحري".

وعن التعاون المشترك بين البلدين قال " كاساتونوف": إن هذا التعاون والمشاركة الجيدة لإيران في العرض البحري الروسي يظهران أن البلدين يتمتعان بوحدة متزايدة.

وأكد أن العلاقات بين إيران وروسيا تزداد بشكل جوهري وافضل يوما بعد يوم وعلى كافة الابعاد.

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