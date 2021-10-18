باقري يؤكد استمرار التعاون العسكري والدفاعي مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، قال في تصريح له خلال اجتماع بمقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاثنين في موسكو، بحضور السفير الايراني، كاظم جلالي، وجمع من مسؤولي وخبراء المؤسسات الايرانية لدى روسيا، انه سيجري مباحثات خلال زيارته الحالية لموسكو، حول تنفيذ اتفاقيات شراء المقاتلات وطائرات التدريب النفاثة والمروحيات القتالية من روسيا، وذلك على ضوء رفع الحظر التسليحي عن ايران.

واضاف باقري: "نحن بحاجة الى خارطة طريق من اجل الحفاظ على علاقاتنا الوثيقة مع البلدان ولاسيما روسيا ودول الجوار الاخرى"، مؤكداً ان التعاون الثنائي الدفاعي والعسكري سيستمر بوتيرة متنامية، وذلك في ضوء الطاقات المتاحة بشتى المجالات لدى البلدين.

واشار باقري إلى ان الرئيس الروسي لديه رؤية خاصة بشأن تعزيز الاواصر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة نظرا للظروف الدولية الراهنة.

ونوه رئيس الاركان الايرانية الى وثيقة التعاون الستراتيجي على مدى 25 عاما بين ايران والصين، قائلا : "ربما الضرورة تقتضي في ضوء النتائج المحققة عبر هذه الوثيقة، ان يكون هناك اتفاق مماثل مع روسيا".

وحول مباحثاته مع المسؤوين الروس خلال زيارته الحالية لموسكو، اشار رئيس الاركان العامة الى القضايا الثنائية الدفاعية والعسكرية والتطورات على الساحة الاقليمية بما في ذلك الوضع الراهن في افغانستان، الى جانب استمرار التعاون الايراني الروسي حول سوريا وارساء كامل الامن في هذا البلد. /انتهى/