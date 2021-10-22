محادثات اللجنة الدستورية السورية انتهت من دون إحراز أي تقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر بان من المنتظر أن يعقد المبعوث الخاص لسوريا ورئيسا الوفدين أحمد الكزبري ممثلا عن وفد الحكومة السورية وهادي البحرة ممثلا عن وفد المعارضة، مؤتمرا صحافيا.

انطلقت يوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة.

ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على الاجتماعات.

وكان غير بيدرسون قد قال قبل انطلاق الجولة السادسة إنه "تم الاتفاق خلال اجتماع بين الأطراف السورية، على البدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري في سوريا، الأسبوع الحالي".

وأشار بيدرسون سابقا، إلى وجود تفاهم لوضع 4 مبادئ دستورية لمناقشتها هذا الأسبوع، والمشاورات مستمرة على هذه المبادئ.

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