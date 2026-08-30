الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" فشلت في حروبها الثلاث بسبب صمود الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية إنّ أي صمود مهما بلغت كلفته يؤسّس لاستعادة مكانتنا ويعزّز قدرتنا على تحقيق أهدافنا وإسقاط مشروع العدو.

وأوضح أن الوحدة العملية التي سار عليها إمامنا الخامنئي الشهيد هي التي أحيَت قضيّة فلسطين، مشيراً إلى أن الخلافات بين المسلمين يجب ألا تفتح جبهة داخلية وتنسينا عدونا الأساسي.

وأضاف، إن عطاء فلسطين كان بالدم والسلاح والمال والمواجهة والعداء المشترك لـ"إسرائيل" وواشنطن، وهذا كلّه يعبّر عن الوحدة الحقيقية، وقال، هذه الوحدة هي التي تجسدت في لبنان بين حزب الله و"حركة أمل" وكل القوى السياسية التي ترفض "إسرائيل" وتريد التحرير.

وأردف قائلاً، اليوم أميركا تعمل كعدوّ للشعوب، وتعمل من أجل ضرب جذور المشروع الإسلامي وحقوق الناس في منطقتنا.

وأضاف، ما دمنا صامدين وندافع عن حقوقنا وأرضنا لن يحققوا مشروعهم ولن ينجحوا حتى لو أصابتنا التضحيات الكبيرة والدماء الغزيرة، وقال، هذه التضحيات الكبيرة والدماء الغزيرة هي المدخل الطبيعي، مع الوحدة، لهزيمة مشروع الأعداء.

وتابع، أيّ تراجع أمام العدو سيؤدي إلى إبادتنا لأنه يعمل بلا رحمة، وأي صمود مهما كانت تكلفته يوقف اندفاعة العدو ويؤسس لاستعادة مكانتنا بعد ذلك.