اللواء وحيدي: لاعبو منتخب إيران للكرة الطائرة للناشئين جسّدوا شعار "نحن نستطيع"

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء وحيدي، قال في رسالة تهنئة نشرها عقب إحراز المنتخب الإيراني اللقب: «يا أبطال منتخب الكرة الطائرة للناشئين، سلامٌ عليكم وهنيئًا لكم هذا الإنجاز، فقد أظهرتم بإبداعكم على الساحة العالمية العزيمة والإرادة الصلبة لشعب شامخ، وفسّرتم مجددًا، بإصراركم وجهودكم التي لا تعرف الكلل، شعار "نحن نستطيع"، في ذروة الحرب النفسية التي يشنها العدو».