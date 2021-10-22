روسيا.. قتلى وجرحى جراء انفجار وحريق في مصنع بمقاطعة ريازان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام روسية بأن16 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون جراء انفجار تسبب في اندلاع حريق في ورشة داخل مصنع في مقاطعة ريازان جنوب شرقي العاصمة موسكو.

وأعلن مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، هذه الحصيلة، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على نقل جريح في حالة بليغة إلى المستشفى، تعرض لحروق طالت 80 بالمائة من جسده.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن الحادث الذي وقع في مصنع "إيلاستيك" خلف 10 جرحى.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصادر في أجهزة الطوارئ توضيحها أن الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن اندلع نتيجة للانفجار.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان لها أن سبب الحادث المأساوي يعود إلى خلل فني، غير أن مصدرا في أجهزة الطوارئ كشف لـ"تاس" أن تفتيشا أجري في الورشة المشغلة من قبل شركة خاصة في يونيو الماضي كشف عددا من المخالفات تتعلق خاصة بكيفية تخزين المواد المتفجرة في الموقع.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

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