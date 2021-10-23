الاقتصاد الايراني بدأ يتعافى بعد الركود الذي اصابه جراء جائحة كورونا

وأفادت وکالة مهر للأنباء، ان رئيس البنك المركزي الايراني، علي صالح آبادي، اعتبر خلال اجتماع افتراضي لمحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وافغانستان وباكستان، ومديرة الصندوق الدولي اليوم السبت، ان النمو في النصف الثاني من العام يؤكد ان الاقتصاد الايراني خرج من الركود بشكل ملحوظ ويتجه نحو التعافي.

واضاف ان الاحصائيات الحديثة تشير الى تسجيل الناتج المحلي الاجمالي الايراني نموا بنسبة 6.2 بالمئة في النصف الثاني من سنة 2021، حيث يعد انجازا بارزا على وقع القيود الشديدة المفروضة على ايران وبالتالي عدم تمکن شراء لقاحات كورونا من الخارج بسبب الحظر. مضیفا أن القطاع غير النفطي في الفترة المذكورة نما 4.5 بالمئة.

ومن جهة ثانية رحب محافظ البنك المركزي الايراني بمشروع وإستراتيجية صندوق الدولي فيما يخص تقديم مساعدات مالية للدول الاعضاء لمواجهة تحديات التغير المناخي.

واشار الى ان المشكلة الجوهرية في الشرق الاوسط ولاسيما فی ايران، تتمثل بشح المياه وانخفاض مستویاته فی غضون السنوات الاخيرة./انتهى/