والدة الأسير مقداد القواسمي تعلن نقله إلى العناية الفائقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت والدة الأسير مقداد القواسمي، إيمان بدر، المضرب عن الطعام منذ 95 يوماً، أنه جرى نقله الأسير إلى العناية الفائقة بعد تدهور حالته الصحية اليوم الأحد.

وقالت والدته في حديث للميادين اليوم الأحد إنّ "الاحتلال لا يسمح لنا بزيارته إلا بحراسة مشددة وبوجود الشرطة"، مشيرة إلى أنه "لم نلمس أي تحرك جدي بعد من قبل أصحاب القرار لإنقاذ الأسير".

وكانت والدة الأسير أكدت في فيديو مصور على صفحتها في "فيسبوك" أمس، إنّ مقداد في وضع صحي سيّئ جداً، وشعرت خلال زيارته، أنّ "أطرافه باردة مثل الثلج ووجهه أصفر".

وكما لفتت إلى أنّ إدارة المستشفى تتعامل معه كأسير، وتحرمه من كثير من حقوقه، موضحةً أنّ مقداد "يعاني من الإجراءات التعسفية بحقه بداية من اعتقاله، وحتى انتزاع حقوقه في المستشفى، ولا يحصل على حقه الطبيعي إلا بعد صراع كبير".

وفي السياق النفسه، يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام، لليوم 102 على التوالي، وسط تدهور على وضعه الصحي، ورفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه، بإنهاء اعتقاله الإداري.

وكما يخوض الأسير علاء الأعرج الإضراب عن الطعام منذ 78 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 69 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 61 يوماً، وعياد الهريمي منذ 32 يوماً، ورأفت أبو ربيع منذ 8 أيام./انتهى/