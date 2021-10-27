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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ٨:٢٥ م

قوات الإحتلال تعتدي على مقدسية حاولت زيارة الأسير "مقداد"

قوات الإحتلال تعتدي على مقدسية حاولت زيارة الأسير "مقداد"

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الأربعاء على المقدسية خديجة خويص والتي حاولت زيارة الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ قرابة 100 يوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ووفقًا لمكتب اعلام الأسرى فإن أمن مستشفى كابلان "الإسرائيلي" اعتدى على المرابطة المقدسية خديجة خويص عقب منعها من زيارة الأسير مقداد القواسمي.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال، تحتجز الأسير القواسمي في مستشفى "كابلان" وسط تعرضه لمضايقات كبيرة من قبل إدارة المستشفى.

ودخل الأسير القواسمي معركة الاضراب عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري منذ 100 يوم حيث يعاني من نقص حاد بالوزن وانخفاض معدل نبضات القلب، وضيق في التنفس وآلام حادة في كل أنحاء جسده، ولا يكاد يقوى على الوقوف، وغباش بالرؤية وآلام في الأمعاء والرأس والبطن.

قوات الإحتلال تعتدي على مقدسية حاولت زيارة الأسير "مقداد"

وكان مكتب إعلام الأسرى، نشر اليوم الأربعاء، صورًا تظهر حجم المعاناة التي يتعرض لها الأسير مقداد القواسمي من مدينة الخليل بعد قرابة 100 يوم من إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

المصدر: فلسطين اليوم

/إنتهى/

رمز الخبر 1919283
https://ar.mehrnews.com/news/1919283/

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