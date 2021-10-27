قوات الإحتلال تعتدي على مقدسية حاولت زيارة الأسير "مقداد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ووفقًا لمكتب اعلام الأسرى فإن أمن مستشفى كابلان "الإسرائيلي" اعتدى على المرابطة المقدسية خديجة خويص عقب منعها من زيارة الأسير مقداد القواسمي.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال، تحتجز الأسير القواسمي في مستشفى "كابلان" وسط تعرضه لمضايقات كبيرة من قبل إدارة المستشفى.

ودخل الأسير القواسمي معركة الاضراب عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري منذ 100 يوم حيث يعاني من نقص حاد بالوزن وانخفاض معدل نبضات القلب، وضيق في التنفس وآلام حادة في كل أنحاء جسده، ولا يكاد يقوى على الوقوف، وغباش بالرؤية وآلام في الأمعاء والرأس والبطن.

وكان مكتب إعلام الأسرى، نشر اليوم الأربعاء، صورًا تظهر حجم المعاناة التي يتعرض لها الأسير مقداد القواسمي من مدينة الخليل بعد قرابة 100 يوم من إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

المصدر: فلسطين اليوم

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