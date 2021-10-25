باقري: ما وصلت اليه ايران هو ثمرة دماء شهدائها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" حضر معرض "كوثر الولاية" حول "دور القيادة العليا للقوات المسلحة في تحويل وتعزيز وإدارة الدفاع والأمن وجبهة المقاومة الإسلامية" إلى جانب مجموعة من كبار القادة العسكريين في الجامعة العليا للدفاع الوطني.

وقال اللواء باقري على هامش حفل افتتاح المعرض: "هذا ليس سوى جزء من الجهود التي يمكن تقديمها وهي ثمرة جهود الباحثين والدارسين في هذا المجال".

وقال "نشكر الله أننا نعيش في عصر هو ثمرة جهود علماء الإسلام ودماء الشهداء وتضحية الشعب الإيراني".

تجدر الاشارة الى ان المعرض يتناول موضوع البحوث والدراسات الإستراتيجية في مجالات الدفاع والأمن مع التركيز على أفكار قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

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