العراق ... استمرار الاعتصامات المطالبة بالعد والفرز الكلّي للأصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن "الاعتصامات المطالبة بالعد والفرز الكلّي للأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية، مازالت مستمرة في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة".

وأنّ "اللجان التنظيمية للاعتصامات تؤكد أنّ جميع الخيارات مفتوحة"، موضحاً أنّ "هناك وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من العراق وهي غير محصورة في بغداد والبصرة".

يذكر أن اللجنة التحضيرية للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، تطالب باعتماد آلية العدّ والفرز اليدويَّين في أي انتخابات مقبلة، كما دعت إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي.

الجدير بالذكر أنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كانت أعلنت، أمس الأحد، إنجاز 816 طعناً، مشيرةً إلى أن "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".

وعقب اجتماع في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أكّدت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية، أمس، رفضها "طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية".

ويشهد العراق موجةً من الاحتجاجات الشعبية، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشكّكةً في نزاهتها، واصفةً نتائج الانتخابات بأنّها "أكبر عملية احتيال".

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