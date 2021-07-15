مقتدى الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة

وأفادت وكالة مهر لللأنباء، ان الصدر قال في كلمة له، اليوم الخميس: "حفاظاً على ما تبقى من الوطن الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه، وإنقاذاً له، نعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات. فالوطن أهم من كل ذلك".

وأضاف "أعلن سحب يدي من كل المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر، فالجميع إما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب"

وتجري الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحديدَ الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع ومحطاتها، التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية.

وقالت المفوضية إنها ستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بحقّ كلّ من يعمل على زعزعة ثقة الناخبين بعملها، ويبثّ الشائعات الرامية إلى إعاقة المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونشب حريق في مستشفى الإمام الحسين التعليمي، الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا، استشهد في إثره أكثر من 60 شخصاً وأصيب 5 آخرين. واتهم بعض العراقيون سياسيون في الحكومة بالتقصير والفساد وحمّلوها مسؤولية الحادث./انتهى/