الحرب على اليمن هي بالوكالة عن الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان العلّامة شمس الدين، قال اليوم الخميس، خلال مؤتمر علماء اليمن عن "الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات" الذي عقد بالعاصمة صنعاء "كنا نتمنى أن يكون من يواجهنا ويعادينا ويحاربنا ويتسبب في سفك دمنا أكثر تعقلا لا سيما بعد مرور 7 سنوات من العدوان".

وأشار إلى أن "الشعب اليمني رغم ظروفه الصعبة يحقق الانتصارات فيما يتعرض عدونا للهزائم والنكسات ولا يقرأ الواقع كما هو ولا يتعظ مما مضى"، لافتًا إلى أن تحالف العدوان في تدهور والشعب اليمني في حالة تقدم بفضل الله والقيادة الحكيمة والشجاعة.

ولفت مفتي الديار اليمنية إلى أن المرتزقة يقدمون اليمن على طبق من ذهب للمحتل، قائلًا "فلينظروا إلى الاحتلال البريطاني والأمريكي والإماراتي في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت".

إلى ذلك أكد العلامة "شمس الدين شرف الدين" أن الأمة اليوم بحاجة لجمع الكلمة ووحدة الصف لا سيما بعد ما منيت به من هزائم وانتكاسات وسلب لحقوقها وقرارها السياسي، مشيرًا إلى أن آل سعود وآل نهيان أذناب لتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي في البلاد العربية والإسلامية.

وشدد مفتي الديار اليمنية على أهمية العمل على إزالة كل الحواجز المذهبية والمناطقية بين أبناء الأمة الإسلامية.

واختتم العلامة شرف الدين كلمته قائلا إن "وجود وسائل التواصل والإعلام يساعد على قيام ثورة وعي لدى أمتنا لتعرف المخاطر والفرص وأين يكون الحق والباطل".

المصدر: المسيرة

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