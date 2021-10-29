باقري يناقش مع ريابكوف آلية استئناف المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ناقش الجانبان خلال المحادثات التي جرت صباح اليوم الجمعة بحضور السفير الايراني كاظم جلالي في وزارة الخارجية الروسية، العلاقات الثنائية وحل القضايا والمشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقات الثنائية و تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وذات الاهتمام المشترك.

ويعد لقاء باقري والوفد المرافق له مع مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لتبادل وجهات النظر حول محادثات رفع العقوبات الجائرة ضد الشعب الإيراني المقرر إجراؤها في فيينا من برامج آخرى لمساعد وزير الخارجية الإيراني في موسكو.

ووصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري كني إلى موسكو العاصمة الروسية مساء امس الخميس.

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