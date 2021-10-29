وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 مواطنين وشركتين في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشرت الخزانة الأمريكية ما تصفه بالقائمة السوداء الجديدة على موقعها اليوم، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات الجديدة تتعلق حسب زعمها بملفات مكافحة الإرهاب وإيران وعدم انتشار الأسلحة.

وذكرت الخزانة أن كلا الشركتين وثلاثة من المواطنين المدرجين على القائمة مرتبطين بالحرس الثوري، وأما الشخص الأخير فهو مرتبط بإحدى هاتين الشركتين.

والافراد الاربعة هم؛ یوسف ابوطالبي وسعید آقاجاني وعبدالله محرابي ومحمد ابراهیم زركر طهراني، والشركتان هما شرکة "کیمیا بارت سیوان ذات المسؤولية المحدودة" وشرکة "اوج برواز ما دونفر".

وادعت وزارة الخزانة الاميركية بان الافراد والشركتين الذين شملهم الحظر لهم دور في تطوير صناعة الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وادعى مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانة الاميركية بان الافراد والشركتين قدموا دعما مهما لبرنامج الطائرات المسيرة لحرس الثورة الاسلامية وقوة "قدس" التابعة لها.

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