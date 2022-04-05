الخزانة الأمريكية تتخذ إجراء جديدا يستهدف الديون الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وسائل إعلام عن مصدر بوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من الحسابات الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية.

وكانت وزارة المالية الروسية، قد أفادت الثلاثاء الماضي، بأنها سددت خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز" بقيمة 102 مليون دولار، وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون في عام 2035.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

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