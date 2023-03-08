وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن اجراءات الحظر تشمل اثنين من مسؤولي السجون ومسؤولًا بارزًا بالجيش وآخر بالحرس الثوري، مشيرًا إلى أنها تشمل -كذلك- 3 شركات وقياداتها، بسبب مساعدة قوات إنفاذ القانون .

ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أسماء 8 أفراد وثلاث شركات إيرانية على قائمة العقوبات.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، أنه أضاف أسماء أفراد وشركات جديدة إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران.

وأُدرجت شركة انطباق كستر سبهر ومعهد ناجي بارس أمين وشركة ناجي باس في قائمة اجراءات الحظر بذريعة الارتباط بقوى الامن الداخلي لجمهورية إيران الإسلامية.

وأُضيفت أسماء 8 أشخاص إلى القائمة السوداء لأسباب مختلفة ، منها الارتباط بالشركات المذكورة أعلاه ، والاتصال بالحرس الثوري الإسلامي ، والارتباط بمجموعة العمل للبت في القضايا الجنائية.

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