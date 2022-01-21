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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٧ م

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في لبنان ودول أخرى

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في لبنان ودول أخرى

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 3 أفراد و10 كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إضافة ثلاثة أفراد وعشرة كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا إلى قائمة العقوبات بتهمة تسهيل الإرهاب العالمي.

واستهدفت العقوبات شركات في البلدان الثلاثة بسبب صلاتها المزعومة بالأفراد الخاضعين للعقوبات، ومن بين تلك الشركات "غولدن غروب" و"هامر آند نيل للإنشاءات" و"حميدكو للاستثمارات" وغيرها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على الأفراد الثلاثة وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تزعم واشنطن "إرهابيا".

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الممولين هم عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، بالإضافة إلى شركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام" وتتخذ من لبنان مقرا لها.

/انتهى/

رمز الخبر 1921345
https://ar.mehrnews.com/news/1921345/

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