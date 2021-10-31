إيران ستفرض شروطا جديدة للمفاوضات النووية/ تسجيل 128حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

عضو الأمن القومي لـ"مهر"؛ إيران ستفرض شروطا جديدة للمفاوضات النووية/ نريد ضمانات جادّة وجديدة

أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي، مجتبى ذوالنوري، أن "إيران ستفرض شروطا جديدة للمفاوضات النووية"، فيما ذكّر بأن "الجمهورية الإسلامية تريد ضمانات جادة وجديدة حتى لا ينتهك الغربيون الاتفاق النووي مرة أخرى ولا ينوون خرقه".

سفيرة إيران في الامم المتحدة: يجب التخلي إلى الأبد عن استخدام حقوق الإنسان كأداة وبصورة انتقائية

صرحت سفيرة ومساعدة الممثلية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي، بأن إيران ستواصل تفاعلها الحقيقي على الدوام مع المفوضية العليا لحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان المختصة الأخرى.

برلماني إيراني: الهجوم السيبراني الأخير كان متوقعًا

قال عضو لجنة الطاقة بالمجلس الشورى الاسلامي بإن منظمة الدفاع المدني تم تجاهلها في الحكومة السابقة لأسباب سياسية، مضيفا أن الهجوم السيبراني كان متوقعا بعد الاعمال العدائية في المجال النووي.

رئيس منظمة الثروة السمكية: الإنتاج السمكي يتضاعف في خطة السنوات الأربع القادمة

أعلن رئيس منظمة الثروة السمكية في ايران "نبي الله خون ميرزائي"، أنه "في خطة السنوات الأربع لتنمية مصايد الأسماك، من المتوقع مضاعفة إنتاج المنتجات السمكية إلى ضعفين على أقلّ تقدير".

مخاطباً الأعداء: العميد جلالي: المساس بمصالح المواطنين خط أحمر بالنسبة لنا

صرح رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد "غلام رضا جلالي" أن محاولات العدو الرّامية لإحداث خلل بمجال خدمة المواطنين، بمثابة خط أحمر لمنظمة الدفاع المدني في إيران، مؤكداً أن بلاده قادرة على تحويل الثغرات إلى مكامن قوّة.

رئيس مجموعة الصداقة بين ايران واوزبكستان: يجب تطوير العلاقات الايرانية الاوزبكية في كافة المجالات

اكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران واوزبكستان على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة بين البلدين.

الصحة الايرانية: تسجيل 128حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 6 ألفا و 809 إصابة و 128 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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