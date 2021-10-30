تسجيل 128حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 6 ألفا و 809 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 916 ألفا و 211 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1083 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3942 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 494 ألفا و 689 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 128 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126 الفا 126حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و 403 ألفا و 860 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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