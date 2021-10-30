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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢١, ٥:٠٠ م

مخاطباً الأعداء:

العميد جلالي: المساس بمصالح المواطنين خط أحمر بالنسبة لنا

العميد جلالي: المساس بمصالح المواطنين خط أحمر بالنسبة لنا

صرح رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد "غلام رضا جلالي" أن محاولات العدو الرّامية لإحداث خلل بمجال خدمة المواطنين، بمثابة خط أحمر لمنظمة الدفاع المدني في إيران، مؤكداً أن بلاده قادرة على تحويل الثغرات إلى مكامن قوّة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد "غلام رضا جلالي" قال؛ في تصريحٍ له على هامش إحتفالية الدورة العاشرة لمناورة" إختبار أداء مولدات الطاقة الإضطرارية في المناطق الحساسة" والتي انطلقت تحت شعار " يا إمام الرضا (ع)"، أن " التجارب المُستمرة على طول العقود الأربعة الماضية، أظهرت بأننا قادرين على تحويل الثغرات التي تسلل إلينا العدو من خلالها إلى نقاط قوّة".

وشدد جلالي خلال الحفل الذي حضره المدير العام لشركة "توانير" "محمد حسن متولي زادة"، على أن محاولات العدو التي تهدف إلى إحداث خلل بمجال خدمة المواطنين، بمثابة خط أحمر لمنظمة الدفاع المدني في إيران، مؤكداً ان منظمة الدفاع المدني حاملة راية الاستقرار والرخاء والسهر على مصالح المواطنين.

/إنتهى/

رمز الخبر 1919351
https://ar.mehrnews.com/news/1919351/

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