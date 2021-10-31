وصول آخر شحنة من لقاح كورونا إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني كريم همتي إجمالاً استورد الهلال الأحمر 112 مليوناً و 390 ألف جرعة من اللقاح.

وتابع: "كل هذه الجهود كانت بهدف رفع مشاكل الجمهورية الاسلامية الايرانية واتباع أوامر قائد الثورة الإسلامية من أجل توفير اللقاحات من مصادر موثوقة". لحسن الحظ، تمكنا من الوفاء بالتزاماتنا إلى حد كبير في الحد من الوفيات المرتبطة بكورونا.

وأضاف همتي: "استيراد اللقاحات كان فقط جزء من إجراءات الهلال الأحمر من أجل مكافحة كورونا، وفي خطوة كبيرة بدأت جمعية الهلال الأحمر السيطرة على حدود البلاد في مارس 2021 وتم اختبار أكثر من 750 ألف مسافر الذين كانوا ينوون دخول البلاد ".

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر، في إشارة إلى الإجراءات الأخرى لجمعية الهلال الأحمر: إلى جانب مراقبة الحدود، لعب الهلال الأحمر دورًا في مراقبة مرضى فيروس كورونا وإدخالهم المستشفى وعلاجهم وحقن اللقاحات. كما ساعدت كوادر جمعية الهلال الأحمر في أكثر من 200 مركز حقن القاح لتسريع عملية التطعيم وبعون الله تمكنا من التعاون في تطعيم أكثر من 40٪ من سكان البلاد.

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