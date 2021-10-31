تسجيل 177حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 8 ألفا و 427 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 924 ألفا و 638 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1108 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3888 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 508 ألفا و 815 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 177 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126 الفا 303حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و 516 ألفا و 399 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

/انتهى/