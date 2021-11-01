تسجيل 153حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنین تم تسجيل 9 ألفا و 857 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 934 ألفا و 495 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1281 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3859 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 521 ألفا و 931 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 153 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126 الفا 456 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و 620 ألفا و 381 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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