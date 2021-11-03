تسجيل 147حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر الاربعاء تم تسجيل 10 ألفا و 363 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 954 ألفا و 962 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1353 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3789 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية مركزة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 547 ألفا و 349 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 147 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126 الفا 763حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و 834 ألفا و 817 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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