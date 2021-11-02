تسجيل 160حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 10 ألفا و 104 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 944 ألفا و 599 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1344 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3818 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 534 ألفا و 667 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 160 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126 الفا 616حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و 726 ألفا و 294 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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