سفيرا جمهورية أرمينيا والجزائر يودّعان أمير عبد اللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كلاّ من وزير خارجية جمهورية أرمينيا "آرتاش تومانيان" ووزير خارجية الجزائر"عبد المنعم أحريز" إلتقيا اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" وقاما بتوديعه، بعد انتهاء مهمتهما في البلاد.

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