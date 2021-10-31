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٣١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٥:١٤ م

بعد انتهاء مهمتهما؛

سفيرا جمهورية أرمينيا والجزائر يودّعان أمير عبد اللهيان

سفيرا جمهورية أرمينيا والجزائر يودّعان أمير عبد اللهيان

ودّع سفيرا جمهورية "أرمينيا" و"الجزائر" وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، اليوم الأحد، بعد انتهاء مهمتهما في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كلاّ من وزير خارجية جمهورية أرمينيا "آرتاش تومانيان" ووزير خارجية الجزائر"عبد المنعم أحريز" إلتقيا اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" وقاما بتوديعه، بعد انتهاء مهمتهما في البلاد.

/إنتهى/

رمز الخبر 1919392
https://ar.mehrnews.com/news/1919392/

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