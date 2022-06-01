دراسة أحدث القضايا البيئية والهجرة بحضور وزير الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اجتماع خاص ترأسه وزير خارجيتنا حسين أمير عبد اللهيان مع مجموعة من المديرين والخبراء في الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية ناقشوا آخرها الاتجاهات والقضايا الدولية الهامة والبرامج والتفاعلات وكذلك أنشطة بعض المؤسسات الوطنية المسؤولة عن المشاريع.

وفي هذا الاجتماع، تم التركيز على العديد من القضايا البيئية والمهاجرين واللاجئين مع التركيز على الأولويات وبرامج العمل للعام وكيفية مشاركة وزارة الخارجية ومساعدتها للمنظمات والمؤسسات ذات الصلة ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لا سيما في قضايا المياه الهامة والسيطرة على الغبار.

من أهم المحاور التي استعرضت هي قضية حقوق الإنسان واستعراض الاتجاهات والنهج الدولية، وكذلك الزيارة الأخيرة للمقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على بلدنا، بهدف دراسة آثار العقوبات غير المشروعة واللاإنسانية على بلدنا .

/انتهى/