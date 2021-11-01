عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، بينهم عناصر المخابرات الإحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات من خلال "باب المغاربة" (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي منه، بلباسهم التوراتي.

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة ما بعد صلاة ظهر، إذ عادة ما تتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر "باب المغاربة".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على روّاده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

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