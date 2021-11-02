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٠٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٧:١٩ م

ضمن بيان؛

مكتب السيد السيستاني يؤكد عدم تدخله في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

مكتب السيد السيستاني يؤكد عدم تدخله في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

اكد مصدر مسؤول في مكتب آية الله السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، عدم تدخل المرجعية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مصدر مسؤول في مكتب آية الله السيد علي السيستاني، قال: "نؤكد ان المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات او اتصالات او استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".

وتابع: "لا اساس من الصحة بتاتاً لاي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتسود العراق موجة من الاحتجاجات عقب اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشكّكةً في نزاهة عملية فرز الاصوات ومصداقيتها./انتهى/

رمز الخبر 1919457
https://ar.mehrnews.com/news/1919457/

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