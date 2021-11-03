ليس هناك طريق مسدود لحلّ مشاكل البلاد/ضرورة عمل مكونات الحكومة بشكل منسق ومنهجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة عقد اجتماعا مساء الثلاثاء، برئاسة حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، تم خلاله عرض تقرير عن أوضاع صادرات النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي.

وبحسب هذا التقرير، فإن حجم مبيعات النفط يتزايد مقارنة بالماضي، وإحصائيات تصدير البتروكيماويات في حالة جيدة.

كما قال الرئيس في هذا الاجتماع: "لا يوجد طريق مسدود في طريق حل مشاكل البلاد ويجب على مكونات الحكومة أن تتصرف بطريقة منسقة ومنهجية بحيث تكون الإجراءات مكملة لبعضها البعض ومن أجل حل المشاكل".

كما تحدث محافظ البنك المركزي عن آخر مستجدات موارد النقد الأجنبي وكيفية رفع القيود المالية الإيرانية المجمدة في الخارج والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة هذه الموارد.

وعقب الاجتماع، أثير موضوع التطبيق الصارم للأنظمة المعتمدة سابقاً في اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بمساعدة وتسهيلات صندوق التنمية الوطني لدعم صندوق استقرار سوق رأس المال، وتقرر تنفيذ هذه الموافقات على الفور.

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