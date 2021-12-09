رئيسي يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين إيران وتركيا/ تسجيل 90 حالة وفاة بكورونا

رئيسي يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين إيران وتركيا

أكد كلّاً من الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" والرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، على أهمية التعاون المشترك والجاد بين البلدين في مجال الاقتصاد ومكافحة الإرهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، اية الله ابراهيم رئيسي، اشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الاربعاء، إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وأنقرة وقال انه ومن خلال عقد قمة مشتركة في طهران قريبا، فان تطوير التعاون سيدخل مرحلة جديدة.

واشار الرئيس الايراني الى ضرورة تعاون البلدين على صعيد مكافحة الارهاب قائلاً: "الطريقة الرئيسية لمحاربة الإرهاب هي احترام سيادة الدول. ونظراً لسجل ايران المتألق في محاربة الإرهاب ، فاننا نرحب بتعاون جميع الدول في مكافحة الإرهاب...

نائب وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره الصيني اخر التطورات في محادثات فيينا

بحث كبير المفاوضين ونائب وزير الخارجية الايراني، "علي باقري كني" خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني "ما تشاوسو" اخر تطورات محادثات فيينا مؤكدا ان مقترحات إيران موثقة ومدعومة بالدليل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير المفاوضين في محادثات فيينا ونائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، ما تشاوسو، اخر التطورات بشأن محادثات فيينا.

ولفت مساعد وزير الخارجية الإيراني ، إلى التعاون الواسع بين الجانبين وتطابق مواقف البلدين حيال العديد من القضايا الدولية ، بما في ذلك محادثات فيينا ، مشيدا بدعم بكين لتوجهات الجمهورية الاسلامية الايرانية في القضايا المهمة نظير اعطاء الاولوية لرفع الحظر الأميركي غير القانوني وحصول ايران على الضمانات...

اللواء سلامي: الطائرات الإيرانية بدون طيار قادرة على تنفيذ عملياتها بدقة

اكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء "حسين سلامي" على قدرة الصناعات الدفاعية الايرانية، مستشهداً بصناعة الطائرات المسيرة القادرة على انجاز عملياتها بدقة في اي نقطة او هدف، مضيفاً "نحن في ايران الإسلامية سلكنا طريق التألق وماضون باتجاه الرقي والازدهار".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام للحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، شارك في مراسم تكريم "يوم الممرض" التي اقيمت بجامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية في طهران.

وخلال المراسم قال اللواء سلامي في تصريحاً له: "نحن اليوم وفي ظروف الحظر الراهنة تمكنا من انتاج قمر صناعي وناقل القمر الصناعي الذي يتكون من 64 الف قطعة، الامر الذي يدل على اننا حققنا نموا علميا كبيرا وسلكنا طريق التقدم دون ان يساندنا احد في هذا المسار"...

الصحة الايرانية: تسجيل 90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 3 آلاف و309 إصابة و 90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أعلنت عن تسجيل 3 آلاف و 309 إصابة و90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت: ان 3185 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 943 ألفا و467 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن...

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