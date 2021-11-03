ستة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام وتحذيرات من استشهاد احدهم في أي لحظة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الأربعاء، بأن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين غاية في الخطورة، والتحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسير الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أية لحظة، حيث يعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جسمه ويشعر بحرارة وسخونة بالعينين، ومن تعب شديد وعدم القدرة على الحركة، وانه لا يشعر بقدميه نهائيا.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير عياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 42 يوما من سجن "عوفر" الى "عيادة الرملة"، لتدهور وضعه الصحي، وهو معتقل إداريا منذ شهر نيسان 2021، وأسير سابق تعرض للاعتقال المتكرر، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، وكان قد أضرب سابقًا ضد اعتقاله الإداريّ عام 2016 استمر لمدة (45) يوماً. وبلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو تسع سنوات.

كما يواصل الأسير مقداد القواسمة الاضراب منذ (105 أيام)، وعلاء الأعرج منذ (88 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (78 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (24 يوما).

فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (26 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكدت أن وضعه مقلق جدا، ويعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤية. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

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