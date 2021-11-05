الشعب الإيراني يرفض سلوك أمريكا التدخّلي والمُتغطرِس في المنطقة/تسجيل 158 حالة وفاة جديدة بكورونا

الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني يرفض سلوك أمريكا التدخّلي والمُتغطرِس في المنطقة

أكد الرئيس الإيراني آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" أن الشعب الإيراني يرفض سلوك أمريكا التدخّلي والمُتغطرس في المنطقة، موجِّهاً الشكر والتقدير لحرس الثورة الاسلامية لاجراءاته الذكية والمقتدرة في الدفاع عن عزة واستقلال البلاد.

المتحدث باسم الحرس الثوري: عملية الحرس الثوري بمثابة رد على الوجود غير الشرعي للأمريكي في الخليج الفارسي

قال المتحدث باسم الحرس الثوري، بما يتعلق بعملية يوم أمس المُباركة: إن عملية الحرس الثوري في استرداد الناقلة الإيرانية دون إطلاق رصاصة واحدة، يُمثِّل في الواقع ردًا على وجودهم غير الشرعي في الخليج الفارسي".

كمالوندي: لدينا منجزات نووية لا وجود لها في دولة اخرى

صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي"، خلال معرض اقيم لمنجزات الصناعة النووية، بأن إيران حققت "منجزات وامكانيات لا وجود لها في دولة اخرى". مشيراً أنه "من المؤسف أن يتم الحديث غالبا حول التخصيب والطرد المركزي، في حين اننا حققنا الكثير من المنجزات في القطاع غير الطاقوي".

خلال اتصالات منفصلة؛ وزيرا خارجية سوريا والعراق يبحثان مع وزير الخارجية الايراني العلاقات الثنائية

بحث وزيرا الخارجية العراقي والسوري مع وزير الخارجية الايراني بإيجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

الصحة الايرانية: تسجيل 158 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 9 آلاف و 862 إصابة و 158 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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