الدول المتغطرسة تسعى باستهداف البنية التحتية الحيوية شلّ الحكومات وتعطيلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استضاف مؤتمر الدفاع المدني وإدارة الأزمات رئيس منظمة الدفاع المدني، العميد غلامرضا جلالي ومجموعة من قادة وممثلي القوات المسلحة.

وذكر العميد جلالي في هذا المؤتمر أن منظمة الدفاع المدني تأسست بناء على إجراءات قائد الثورة كمؤسسة تنسيقية وتيسيرية بين القوات العسكرية والقطاع المدني من أجل توفير دفاع شامل وكامل في البلاد.

وقال "إن الخطوة الأولى للحماية هي التعرف على طبيعة التهديد وأهميته ونوعه"، مضيفا "إن التهديدات التي تهاجم البنية التحتية وتؤثر على الخدمات هي على أجندة الأعداء لأن لها تداعيات اجتماعية".

وأوضح رئيس جهاز الدفاع المدني أنه "اليوم، تسعى الدول المعتدية والمتغطرسة من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للشعب، إلى شلّ الحكومات وتعطيلها في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع لإحداث الإحباط وعدم الرضا والفوضى".

وبين العميد جلالي أن الجمهورية الإسلامية تواجه الآن نوعًا جديدًا من الحرب يسمى الحرب الهجينة أو الهجينة، مصرحا "بسبب التقدم التكنولوجي والبنية التحتية المعقدة، تليها التهديدات يجب أن تكون مبادئ الدفاع المدني في صميم أي خطة أو عمل للتنمية".

وأشاد جلالي بمساعي وجهود وتضحيات عناصر قوات الأمن الداخلية الإيرانية في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا، موضحا: "لقد أظهر هذا الوباء أهمية التهديدات البيولوجية أكثر من أي وقت مضى، وأظهر هذا الفيروس المشؤوم أنه لم يعد من الممكن التعامل مع التهديدات البيولوجية بالأنماط القديمة، للتعامل مع تهديدات العصر الجديد، يجب أن تكون القوات المسلحة، في ضوء موقعها، مجهزة بهيكلها الخاص وبرامجها وتدريبها في مجال الدفاع البيولوجي".

/انتهى/