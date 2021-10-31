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٣١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٤:٠١ م

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في حديث مع قناة "الجديد"، أن "استقالته من الحكومة غير واردة"، بعد الأزمة مع دول الخليج الفارسي إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباينت الآراء في الوسط اللبناني ما بين مطالب وداع لاستقالة قرداحي، وبين مؤيد ومناصر لتصريحاته، حيث قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، في وقت سابق: "عرض جورج علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ..لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان مع الدول العربية".

المصدر: "الجديد"

/انتهى/

رمز الخبر 1919386
https://ar.mehrnews.com/news/1919386/

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