سنواصل العمل لإحضار آخر اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في احتفال أقيم في القدس المحتلة بمناسبة عيد "سيجد" اليهودي الإثيوبي، قال هرتصوغ إن "آلاف الأشخاص ما زالوا ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل، والبعض منهم مهدد وهم في وضع مقلق"، مشددا على أن "مهمة إسرائيل الوطنية لتحقيق أفضل اندماج ممكن لليهود الإثيوبيين في أرضهم لم تنته، إنها ليست مجرد واجب، إنها امتياز كبير، لأننا جميعا نرى المساهمة الهائلة للمهاجرين من إثيوبيا في كل مكان ننظر إليه".

وأشار إلى أن "خطة إحضار آلاف اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل الذين ما زالوا ينتظرون في أديس أبابا غارقة في الجدل والتأخيرات المتعددة منذ فترة طويلة"، مضيفا: "رغبات الماضي هي إلى حد كبير أساس هذا اليوم المقدس، لكن من المهم ألا نتجاهل للحظة رغباتنا في المستقبل".

المصدر: i24news