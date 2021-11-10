الافراج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة قبل اسبوعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن شركة تانكر تراكرز التي تراقب حركة السفن في المياه المفتوحة، زعمت في رسالة على تويتر أن الناقلة الفيتنامية "ام وي ساوتيس" التي احتجزها الحرس الثوري في بحر عمان خلال اسبوعين الماضية أطلق سراحه قبل ساعات.

وأضافت الشركة يبدو أن الحرس الثوري الإسلامي قد أفرج الآن عن سفينة والسفينة خالية حاليا من البضائع وتتجه جنوبا على الرغم من ورود أنباء عن أن المقصد الرئيسي لهذه الناقلة سيكون دبي إلا أن مسارها الحالي هو بحر عمان.

في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية أنها تجري محادثات مع مسؤولين في طهران حول احتجاز ناقلة نفط الفيتنامية قبالة شواطئ إيران.

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