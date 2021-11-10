سلوك الولايات المتحدة في أفغانستان كانت مخادعة/ يجب تشكيل حكومة شاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني صباح اليوم (الأربعاء) في اجتماع الحوار الإقليمي الثالث في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وممثل قائد الثورة الاسلامية في اجتماع لقادة الدول الحاضرة، لقد أكدنا دائمًا أن السلام هو الإرادة المشتركة لشعب وقبائل أفغانستان، لكن هذه نقطة مهمة يجب على الجميع الانتباه إليها "أن سلوك الولايات المتحدة كانت خادعة حتى في قضية السلام في أفغانستان".

ونوّه شمخاني ان امريكا على الرغم من التظاهر بإحلال السلام في أفغانستان، إلا أنها لم تكن لديها خطط للقيام بذلك، وهدفها الوحيد هو التخلص من الكارثة التي خلقتها في المنطقة والعالم بسبب غطرستها .

وقال حول حلول المشكلة الافغانية وانشاء حكومة شاملة في افغانستان، إن "الجمهورية الإسلامية تعلن استعدادها لاستخدام جميع طرق مثل طرق الاتصال ومنشآت الموانئ مثل تشابهار لحل مشاكل هذا البلد.

وسيتم خلال الاجتماع الذي حضره وزراء ومستشارون للامن القومي من ايران وروسيا والصين والهند واوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان، مناقشة آخر التطورات الامنية في المنطقة.

وتم عقد هذا الاجتماع بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث عقد الاجتماع الاول في طهران خلال العام 2018 لبحث الازمة الافغانية.

وتستضيف نيودلهي الاجتماع الامني الاقليمي بشأن افغانستان اليوم الاربعاء في 10 نوفمبر تشرين الثاني.

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